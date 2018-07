Parlamentul European i-a cerut joi guvernului venezuelean, in cadrul unei rezolutii adoptate la Strasbourg, sa recunoasca existenta "crizei umanitare in curs" pe teritoriul tarii si sa gaseasca "solutii politice si economice" pentru a-i pune capat, informeaza AFP. Europarlamentarii se declara "profund socati si ingrijorati de situatia umanitara dezastruoasa din Venezuela, care a facut numerosi morti si s-a soldat cu un aflux fara precedent de refugiati si migranti spre tarile vecine si dincolo de ele", potrivit textului votat in plen. Parlamentul European "invita autoritatile venezuelene sa recunoasca…