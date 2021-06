Parlamentul European a adoptat joi un raport prin care le cere celor 27 de state membre ale Uniunii Europene sa garanteze accesul femeilor la avort, supus unor legi extrem de restrictive in unele state membre, si sa asigure in acelasi timp accesul la "o contraceptie de calitate si la preturi accesibile", relateaza AFP. Acest raport fara caracter obligatoriu, dezbatut intens in sesiune plenara, face apel la statele membre "sa garanteze ca femeile beneficiaza de drepturi sexuale si reproductive de calitate, complete si accesibile, precum si sa suprime toate obstacolele care impiedica accesul deplin…