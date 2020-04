Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii doresc un pachet de redresare masiva pentru a sprijini economia europeana dupa criza COVID-19, inclusiv „obligatiuni de redresare” garantate de bugetul Uniunii Europene, un raspuns european comun si critica profund cele mai recente evolutii politice din Ungaria si Polonia.

- Orban: 30% din economia Romaniei este afectata in prezent de criza COVID-19. Situatia este grea, dar cautam toate solutiile posibile de relansare economica Premierul Ludovic Orban a declarat, in acest moment, 30% din economia Romaniei este afectata de criza generate de coronavirus, dar ca o evaluare…

- Criza COVID-19 a schimbat radical viața romanilor. Mai mult de jumatate au fost afectati la locul de munca si considera ca cel puțin peste un an va fi din nou ca inainte Romanii nu sunt foarte optimisti cand vine vorba despre revenirea economiei, dupa criza cauzata de COVID-19. Mai puţin de 7%…

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian, scrie „Adevarul”. Concordia, agentul principal de recrutare din Marea Britanie, afirma ca est-europenii trebuie…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) nu stie când va relua sezonul întrerupt din cauza pandemiei de Covid-19 si a pregatit "un plan A, B sau C" în functie de circumstante, a declarat presedintele instantei continentale într-un interviu publicat sâmbata."Nimeni…

- Ionuț Radu (22 de ani), portarul lui Parma, a discutat pentru prima data despre pandemia de coronavirus care a condus, printre altele, la suspendarea competițiilor sportive. Cifre oficiale: 74,386 de persoane infectate cu coronavirus a inregistrat pana acum Italia (cea mai afectata țara din Europa de…

- Premierul Ludovic Orban prezinta masurile pe care le ia Guvernul pentru a sprijini economia, in contextul COVID-19 Premierul Ludovic Orban face declarații de presa joi, dupa ora 10.00. Miercuri seara, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că statul poate suporta, pentru…

- Epidemia de coronavirus (Covid-19) va arunca economia mondiala in cea mai severa scadere a activitatii economice de la criza financiara globala, a avertizat, luni, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite agerpres.ro.