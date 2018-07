Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a confirmat oficial ca acordarea primei transe din asistenta macrofinanciara in valoare de 100 milioane de euro pentru Republica Moldova se amana, a anuntat portalul newsmaker.md, care a adresat in acest sens o scrisoare executivului european, informeaza marti Radio Chisinau.…

- Republica Moldova, inteligența artificiala sau securitatea energetica sunt teme pe care Romania le-ar putea propune in cadrul președinției Uniunii Europene, in viziunea vicepreședintelui grupului Partidului Popular European, din Parlamentul European, Marian – Jean Marinescu, care a

- Parlamentul European denunta derapajele de la strandardele democratice in Republica Moldova si cere incetarea imediata a interventiei politicului in sistemul judiciar si in desfasurarea alegerilorParlamentul European denunta derapajele de la strandardele democratice in Republica Moldova si…

- Presedintii si raportorii comisiei denunta derapajele de la standardele democratice in Republica Moldova si solicita incetarea imediata a interventiei politicului in sistemul judiciar si in desfasurarea alegerilor. Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European 'se arata foarte ingrijorata…

- Alegeri locale, Republica Moldova. La Chisinau are loc, duminica, cel de-al doilea tur al alegerilor anticipate pentru functia de primar general. Potrivit Consiliului electoral de circumscriptie, toate birourile de vot s-au deschis la ora 07.00 fara incidente, informeaza Radio Chisinau. In prima ora…

- O ceremonie de reinaugurare a Cimitirului de Onoare al Ostasilor Romani din satul Tabara, Orhei, este organizata joi de Ambasada Romaniei in Republica Moldova, cu prilejul Zilei Eroilor, informeaza Radio Chisinau, informeaza Agerpres.Evenimentul incepe cu un ceremonial religios, oficiat de…

- Criza politica in Republica Moldova! Presedintele Igor Dodon a cerut ca premierul Pavel Filip sa isi inainteze demisia de onoare pentru ca acesta a cerut ajutorul Uniunii Europene in formarea unei guvernari proeuropene la Chisinau, dupa alegerile parlamentare din noiembrie...

- Radu Banciu a vorbit in ediția de duminica a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre propunerea Comisiei Europene de restrangerea accesului la fondurile UE pentru tarile membre care incalca statul de drept, dar și despre faptul ca europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel…