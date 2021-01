Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Alibaba Group Holding si Tencent Holdings au scazut semnificativ, dupa aparitia informatiilor conform carora administratia Trump ia in considerare interzicerea investitiilor in doua dintre cele mai valoroase companii din China, transmit Reuters si Bloomberg, potrivit AGERPRES. Citește…

- Liderii UE, Angela Merkel, Ursula von der Leyen și Charles Michel, vor avea miercuri o videconferința cu președintele chinez Xi Jinping in care vor anunța acordul de investiții UE-China. Oficialii europeni vorbesc despre un acord „de succes”, in timp ce criticii susțin ca este o ințelegere grabita,…

- Ambasadorii tarilor europene s-au pronuntat, luni, in favoarea unui eventual acord intre Uniunea Europeana si China privind protejarea in mod reciproc a investitiilor, afirma surse diplomatice de la Bruxelles,...

- Investigatia face parte dintr-o actiune accelerata a autoritatilor din China impotriva comportamentului anticoncurential in spatiul de internet, aflat in plina expansiune in China, si este cel mai recent esec pentru Ma, fostul profesor de 56 de ani, care a fondat Alibaba si a devenit cel mai faimos…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European. Pe de alta parte, Uniunea Europeana a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- In lista ”neagra” ar putea ajunge oficiali din China, printre care membrii Parlamentului și ai Partidului Comunist. Washingtonul intenționeaza sa impuna sancțiuni impotriva a aproximativ 14 oficiali chinezi din cauza acțiunilor Beijingului in Hong Kong. Anunțul a fost facut luni, 7 decembrie, de Reuters.…

- Consilierul președintelui american Donald Trump pentru securitate naționala, Robert O'Brien, a acuzat China de incalcarea obligațiilor internaționale din Hong Kong și a promis sa impuna noi sancțiuni. Declarația sa este publicata pe site-ul Casei Albe. In scrisoare el a declarat ca partidul Comunist…

- Statele Unite si India au semnat marti, la New Delhi, un acord-cheie in domeniul militar si au convenit intensificarea cooperarii lor in regiunea indo-pacifica pe fondul tensiunilor cu China, transmite dpa. Acordul are loc cu doar o saptamana inaintea scrutinului prezidential din SUA si intr-o perioada…