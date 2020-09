Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii si-au exprimat luni ingrijorarea privind "deteriorarea" situatiei statului de drept in Polonia, in special in ceea ce priveste atingerile aduse independentei judecatorilor precum si discriminarile fata de persoanele din comunitatea LGBTI, relateaza AFP. In cadrul unei dezbateri in Parlamentul…

- Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European (PE) isi reafirma vointa de a conditiona alocarea de fonduri europene de respectarea statului de drept de catre statele beneficiare, vizand fara sa le numeasca Ungaria si Polonia intr-o scrisoare adresata Germaniei, care detine presedintia…

- Rezolutia privind mandatul Parlamentului European pentru imbunatatirea propunerii de buget in negocierile cu reprezentantii Consiliului a fost adoptata cu votul unei largi majoritati a eurodeputatilor. In textul rezolutiei care serveste drept mandat in urmatoarele negocieri ale finantarii UE, Parlamentul…

- Presedintele in exercitiu Andrzej Duda a castigat alegerile prezidentiale in Polonia cu 51,2% din voturi in al doilea tur, o victorie la limita care va permite Partidului Lege si Justitie (PiS), aflat la putere, sa-si continue implementarea programului sau conservator, transmite Reuters.

- UE va conditiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si combaterea coruptiei, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, mentionand ca tarile vizate in primul rand sunt Ungaria, Polonia si Romania, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.

