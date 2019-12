Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a condamnat miercuri asa-numitele ''zone libere de LGBTI'' create in Polonia prin rezolutii ale autoritatilor locale din aceasta tara, transmite agentia DPA potrivit Agerpres ''Parlamentul European solicita autoritatilor poloneze sa condamne aceste acte si sa anuleze toate rezolutiile…

- Drepturile omului, libertatea de exprimare, egalitatea de gen sunt in topul listei valorilor fundamentale europene, 52% dintre cetatenii europeni considera schimbarile climatice cea mai presanta problema legata de mediu si 59% dintre europeni sunt in favoarea apartenentei tarii lor la Uniunea Europeana,…

- O petitie initiata de fostul europarlamentar si fost ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu privind crearea unui statut reglementat al cetateniei europene pentru toti cetatenii statelor membre, care sa acorde drepturi directe si sa ofere oportunitati egale de dezvoltare cetatenilor…

- PE a estimat in anul 2016 ca Alianta pentru Democratie Directa in Europa (ADDE) solicitase fonduri europene pentru a finanta ''cheltuieli neeligibile'', mai ales in cadrul campaniei pentru iesirea Regatului Unit din UE. Prin urmare, biroul PE a decis ca ADDE trebuie sa ramburseze 172.655 de euro…

- In document, sefii de guverne din cele sase state insista sa se ia in considerare impactul unor masuri din Pachetul Mobilitate, care au efecte semnificative asupra politicilor economice si de mediu ale UE. Pachetul Mobilitate este in negociere intre principalele trei institutii europene si inca poate…

- Cum vor putea munci șoferii romani in țarile UE. Romania și alte cinci țari europene cer revizuirea Pachetului Mobilitate Bulgaria, Romania, Ungaria, Lituania, Letonia si Polonia au semnat un document comun in care cer revizuirea Pachetului Mobilitate, a anuntat premierul bulgar Boyko Borissov, transmite…

- Legislativul european a luat o decizie similara in noiembrie 2017, cand a fost emis primul ordin de arestare impotriva fostului presedinte al guvernului regional catalan, care se refugiase in Belgia la sfarsitul lunii octombrie a acelui an, la scurt timp dupa un referendum ilegal de independenta.…