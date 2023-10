Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de la Biroul de presa al PE Parlamentul European condamna in termenii cei mai fermi atacurile teroriste ale Hamas și recunoaște dreptul Israelului de a se apara in conformitate cu dreptul internațional umanitar Asistența umanitara pentru Gaza trebuie intensificata, asigurandu-se, in același…

- Mijlocașul olandez Anwar El Ghazi (26 de ani) a fost suspendat de Mainz din cauza unei postari in care iși manifesta sprijinul pentru Palestina. Atacul gruparii teroriste Hamas asupra Israelului a declanșat o replica pe masura și un razboi care face mii de victime in Fașia Gaza. UEFA incearca sa țina…

- Liderii Uniunii Europene se reunesc marți pentru a incerca sa adopte o poziție fața de criza declanșata de atacul Hamas asupra Israelului.Consiliul European, care reunește liderii celor 27 de țari membre ale UE, se va intruni la ora 15.30 GMT intr-o videoconferința, potrivit Reuters. Liderii vor…

- Papa Francisc a cerut duminica deschiderea „urgenta” de coridoare umanitare pentru a ajuta civilii din Fasia Gaza. Acesta si-a reluat apelul la eliberarea ostaticilor luati de teroristii Hamas, transmit Reuters si AFP, citate de Hotnews . „Cer ferm ca femeile, copiii, bolnavii, cei in varsta si toti…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Opt sute de ținte Hamas au fost lovite in Gaza, sute de luptatori Hamas fiind uciși, a anunțat un purtator de cuvant al armatei israeliene, potrivit Reuters. Alte zeci de persoane au fost capturate, a adaugat purtatorul de cuvant, scrie Mediafax.Peste 600 de persoane au fost ucise in Israel de cand…