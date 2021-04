Parlamentul European si-a adoptat joi pozitia de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulatie in Europa in timpul pandemiei, eurodeputatii fiind de acord ca noul "certificat UE COVID-19" - in locul "adeverintei electronice verzi", conform propunerii Comisiei Europene - ar trebui sa fie valabil timp de 12 luni si nu mai mult, indica un comunicat al legislativului european. Documentul, care poate fi in format digital sau pe suport de hartie, va atesta ca o persoana a fost vaccinata impotriva coronavirusului sau, in functie de caz, ca a obtinut recent…