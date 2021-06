Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea fortata a unui avion la Minsk pe 23 mai si in detentia jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul european. Intr-o…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea forțata a unui avion la Minsk pe 23 mai și in detenția jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul european, anunța digi24.ro.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a cerut joi ca Uniunea Europeana sa pedepseasca persoanele implicate in aterizarea fortata a unui avion la Minsk pe 23 mai si in detentia jurnalistului Roman Protasevici, indica un comunicat difuzat joi de legislativul

- Parlamentul condamna cu fermitate aterizarea forțata a avionului la Minsk și detenția jurnalistului belarus Roman Protasevici și a Sofiei Sapega Deturnarea zborului Ryanair a constituit un act de terorism de stat, afirma eurodeputații UE trebuie sa sancționeze persoanele implicate PE solicita suspendarea…

- Air France a anuntat ca isi suspenda toate zborurile in spatiul aerian al Belarusului in acord cu recomandarea UE, dupa ce Belarusul a deviat un avion spre Minsk pentru a aresta un disident politic, relateaza AFP.

- Consiliul European a condamnat aterizarea forțata a unui zbor Ryanair la Minsk, Belarus, la 23 mai 2021 precum și reținerea de catre autoritațile din Belarus a jurnalistului Raman Pratasevici și a Sofiei Sapega. Marți dimineața a anunțat o serie de masuri extrem de dure. „Ce s-a intamplat ieri in Belarus…

- Belarusul si Letonia si-au expulzat luni reciproc intregul personal de la ambasadele de la Minsk, respectiv Riga, primul pas fiind facut de MAE de la Minsk, care a acuzat ca drapelul Belarusului a fost inlocuit cu unul al opozitiei belaruse la o competitie sportiva de hockey ce se desfasoara la Riga,…

- Aterizarea fortata a unui avion Ryanair la Minsk trebuie sa aiba consecinte, a transmis duminica Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, dupa ce Lituania a cerut statelor membre ale UE sa recomande ca avioanele sa evite spatiul aerian al Belarusului, potrivit Reuters. "Trebuie sa verificam…