- Parlamentul European, reunit intr-o sedinta plenara extraordinara consacrata situatiei din Ucraina, a adoptat marti o rezolutie prin care ''invita institutiile Uniunii Europene sa actioneze pentru a acorda Ucrainei statutul de tara candidata la UE", "in conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind…

- Parlamentul European s-a intrunit astazi in ședința, pentru a discuta despre situația din Ucraina, dar și sancțiunile aprobate contra Rusiei. La eveniment, cu un discurs de la distanța, a participat și liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Acesta a fost aplaudat, in picioare, de europarlamentari.

- Parlamentul European a acceptat cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana – transmite, marti, Serviciul de Comunicatii Speciale de la Kiev. Potrivit institutiei, astfel, este lansata procedura extraordinara de admitere a Ucrainei in blocul comunitar. Amintim ca presedintele Volodimir Zelenski…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Parlamentul European va adopta marți o rezoluție prin care solicita instituțiilor UE sa depuna eforturi pentru acordarea statutului de candidat UE Ucrainei și, intre timp, sa continue sa lucreze pentru integrarea in piața unica a UE, potrivit The Guardian. Apelul deputaților europeni vine dupa ce președintele…

- Parlamentul European a validat marti un nou sprijin financiar al Uniunii Europene (UE) pentru Ucraina, in valoare totala de 1,2 miliarde de euro, pentru a ajuta aceasta tara, amenintata de un razboi cu Rusia, sa faca fata nevoilor sale financiare, informeaza AFP.

- Liderii Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei au facut lobby pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. Aceștia sunt prezenți la Bruxelles, unde are loc summitul Parteneriatului Estic.