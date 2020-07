Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parinți din municipiul Balți cer autoritaților sa gaseasca o soluție in privința familiilor cu copii de virsta preșcolara, in vederea faptului ca de aproape trei luni gradinițele din Republica Moldova sint inchise. Parinții susțin ca nu pot munci și sta, in același timp, cu copii acasa. In…

- Parlamentul European a votat pentru primirea Romaniei in Spațiul Schengen, conform unui anunț facut de europarlamentarul Dan Nica, preluat de Agerpres. Dan Nica, liderul Delegatiei europarlamentare PSD, a declarat ca au fost votate azi, in sesiunea plenara a Parlamentului European, amendamente importante…

- Un concern format din entitati publice si private din Osaka (vestul Japoniei) va incepe testarea pe oameni a unui potential vaccin impotriva COVID-19 la sfarsitul lunii iunie, au anuntat miercuri autoritati regionale, citate de EFE.Testele pe oameni vor fi primele de acest tip realizate in…

- Partidul Social Democrat a lansat o petitie online prin care solicita sprijinul Parlamentului European pentru respectarea legislatiei europene in materie de munca, protectie sociala si medicala si a drepturilor lucratorilor romani ca și cetateni ai Uniunii Europene, anunța Agerpres. „In ultima perioada,…

- Un studiu elaborat de Universitatea din Tokyo estimeaza ca o parte a populatiei Japoniei si a altor state din Asia Orientala ar putea dispune de o protectie imunologica sporita fata de noul coronavirus datorita expunerii sale anterioare fata de alti agenti patogeni inruditi, relateaza miercuri agentia…

- Un incident deosebit de grav a avut loc intr-o familie de romani din localitatea Bruzolo, din apropiere de Torino. Parinții a doi copii minori au avut o cearta la cuțite la propriu.Tatal celor doi copii a pus mana pe un cuțit, pentru a o injughia pe femeie, a notat gazetaromaneasca.com. In acel moment,…

- In ultimii 70 de ani lumea s-a schimbat dramatic si rolul Uniunii Europene este acum mai important ca niciodata, iar in noua ordine geopolitica emergenta si in contextul unei urgente ecologice responsabilitatea noastra este de a accepta sa devenim o forta globala a stabilitatii si pacii, statului…

- ​Ministerul Agriculturii din Japonia se gândește sa profite de criza coronavirusului pentru a stimula agricultura. Astfel, va încuraja persoanele care și-au pierdut locul de munca din cauza COVID-19 sa lucreze în industria fermelor, oferindu-le, totodata, suport financiar, scrie agenția…