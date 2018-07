Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 751 de parlamentari europeni vor decide la Strasbourg, pe 5 iulie, prin vot, daca aproba Directiva privind Drepturile de autor pe Piața Unica Digitala. De fapt, vor fi supuse votului cele mai disputate articole care vizeaza drepturile de autor, recunoașterea drepturilor conexe ale editorilor…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a indemnat miercuri Uniunea Europeana (UE) sa dea dovada de unitate in fata amenintarilor la adresa ordinii mondiale, care vin atat din partea Rusiei, cat si a SUA, informeaza AFP, preia Agerpres."Chiar si relatia noastra cu cel mai important aliat al nostru…

- Deputatii europeni au adoptat marti la Strasbourg reguli comune de securitate in Uniunea Europeana pentru drone, domeniu in prezent reglementat diferit la nivelul fiecarei tari, transmite AFP. Prin acest text adoptat cu 558 de voturi pentru si 71 impotriva, Parlamentul vrea "sa garanteze un nivel comun…

- Europarlamentarul PSD, Claudia Țapardel, e de parere ca Uniunea Europeana trebuie sa ramana unita. Ea considera ca Uniunea Europeana va avea doar de caștigat daca va fi una unitara fara diferențe intre țarile din Est și cele din Vest. In opinia ei o Europa cu mai multe viteze ma adanci și mai mult…

- Deputatii europeni au aprobat, marti, reguli mai stricte privind finantarea partidelor politice europene, vizand o 'mai mare transparenta' si o repartizare 'mai echitabila' a fondurilor publice, relateaza AFP. Cu 561 voturi pentru si 89 impotriva, parlamentarii europeni reuniti in sesiune plenara…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre ale Uniunii Europene deschiderea negocierilor de aderare a Albaniei si Macedoniei la blocul comunitar, a anuntat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, transmite AFP. 'Comisia Europeana propune ca Consiliul (reprezentand statele…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si deschida portile si sa accepte noi membri din Balcanii de Vest pentru a evita riscul unui nou razboi in regiune, a declarat marti, in Parlamentul European de la Strasbourg, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, declansand o posibila ciocnire cu Franta si…

- Peste 5,1 milioane de bebelusi s-au nascut in 2016 in Uniunea Europeana, iar in opt dintre cele 28 de state membre majoritatea bebelusilor s-au nascut in afara casatoriei, in timp ce in alte opt tari membre doua treimi dintre nou-nascuti au parinti casatoriti, arata datele publicate de Oficiul European…