- Parlamentul European (PE) a votat rezoluția prin care inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana pana la finalul anului, anunța europarlamentarul Siegfried Mureșan.

- Comunicat de la Biroul de presa al PE Eurodeputații iși reafirma angajamentul fața de viitoarea aderare a Republicii Moldova la UE și doresc ca negocierile cu Chișinaul sa fie lansate inainte de sfarșitul anului. Potrivit rezoluției adoptate joi, guvernul moldovean și-a demonstrat determinarea și capacitatea…

- Parlamentul European tocmai a votat rezoluția, inițiata de mine, prin care cerem inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana pana la finalul anului, anunța europarlamentarul Siegfrid Mureșan. Rezoluția a fost votata cu larga majoritate: 448 de voturi „pentru”, 45 „impotriva”…

