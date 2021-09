Parlamentul European cere baze legale comune împotriva violenţei de gen pentru statele UE Parlamentul European a cerut joi ca UE sa-si creeze baze legale comune pentru a actiona impotriva discriminarii si violentei de gen suferite de femei sau de persoanele LGBT, relateaza agentiile AFP si EFE. Intr-un text de initiativa legislativa, eurodeputatii au cerut, cu 427 de voturi pentru, 119 impotriva si 140 de abtineri, ca violenta bazata pe gen comisa online si in lumea reala sa fie tratata ca un domeniu de ''infractionalitate deosebit de grava care imbraca o dimensiune transfrontaliera''. Consiliul UE, unde sunt reprezentate cele 27 de state membre, poate, cu acordul Parlamentului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

