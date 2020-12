Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat bugetul multianual, pentru perioada 2021-2027. Cați bani aloca UE pentru redresarea de dupa pandemie Parlamentul European a aprobat urmatorul cadru financiar multianual (CFM), astfel incat sprijinul Uniunii Europene sa poata ajunge la cetateni de la inceputul anului viitor.…

- Parlamentul European (PE) a aprobat, miercuri, urmatorul cadru financiar multianual (CFM), adica bugetul UE pe perioada 2021-2027. Votul PE confirma acordul Consiliului European. Eurodeputații au negociat suplimentari bugetare pentru programe precum EU4Health (sanatate), Orizont (cercetare), Erasmus+…

- Miercuri, textul convenit cu Consiliul pe 10 noiembrie privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat cu 548 de voturi „pentru”, 81 „impotriva” si 66 de abtineri, potrivit unui comunicat remis News.ro. Textul convenit cu Consiliul privind Acordul interinstitutional a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului sa reexamineze legea care respinge marirea etapizata a alocatiilor pentru copii. Seful Statului argumenteaza ca Legislativul ar trebui sa analizeze inca o data solutia propusa de Guvern de a majora alocatiile gradual.

- Parlamentul European obține 16 miliarde euro in plus pentru programe-cheie, destinate Statelor Membre, dupa ce negociatorii PE și Președinția Consiliului au ajuns, doua luni de discuții, la un compromis care contureaza un acord politic cu privire la viitoarea finanțare a UE Daca ambele instituții vor…

- Negociatorii PE și Președinția semestriala a Consiliului au ajuns la un compromis care contureaza un acord politic cu privire la viitoarea finanțare a Uniunii Europene. . Cetatenii vor beneficia de suplimentari importante ale programelor emblematice ale UE, cum ar fi in domeniul sanatatii (EU4Health),…

- Vești extraordinare de la Bruxelles! Consiliul European a anunțat aseara un acord politic cu Parlamentul European privind bugetul UE pentru urmatorii șapte ani, iar Sanatatea și Cercetarea vor primi bani in plus, comparativ cu deciziile luate de Consiliu in vara acestui an, anunța europarlamentarul…

- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns, marți, la un acord privind bugetul și pachetul de redresare economica in valoare de 1.800 de miliarde de euro. Acordul de astazi urmeaza a fi ratificat de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European.