Stiri pe aceeasi tema

- Legislativul european trebuie sa se pronunte pana la sfarsitul anului asupra cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027. In rezolutia adoptata joi cu 465 de voturi pentru, 150 impotriva si 67 de abtineri, eurodeputatii ''contesta'' bugetul in ''forma sa actuala'' si avertizeaza…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție in care amenința ca nu va aproba acordul sefilor de stat si de guvern din tarile UE privind bugetul multianual al blocului comunitar daca acesta nu va fi „imbunatatit”. Parlamentul critica in special diminuarea sumelor alocate unor anumite domenii, scrie…

- Primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu, a anuntat ca, incepand din acest weekend, beach-barurile cu program non-stop din Vama Veche vor difuza doar muzica ambientala, la fiecare sfarsit de saptamana, iar volumul acesteia va fi unul coborat. UPDATE – Premierul Ludovic Orban amenința cu inchiderea…

- Laptopuri, tablete si alte bunuri de valoare au fost furate din birourile din Bruxelles ale unui numar de cel putin 50 de eurodeputati, transmite, joi, politico.eu. Furturile par sa fie avut loc in principal in timp ce sediul din Bruxelles al legislativului european era practic gol, autorii furturilor…

- Președintele Donald Trump amenința sa reglementeze sau sa inchida rețelele de socializare, dupa ce platforma Twitter a semnalat ca doua postari ale președintelui ar fi inșelatoare și ar conține informații incerte. Utilizatorii erau rugați sa verifice faptele descrise de liderul de la Casa Alba referitoare…

- Liderii politici s-au intrecut, luni, in ironii pe seama cadrului legal privind starea de alerta, chiar in Parlament, in timpul audierii premierului Ludovic Orban, care, ulterior, s-a razbunat public spunand ca li se pot da și amenzi. Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, revenit la munca,…

- Guvernul a adoptat, luni, poriectul de lege pentru intrarea Romaniei in starea de alerta, dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta. Proiectul trebuie sa fie adoptat in Parlament, unde se pot face și modificari pe proiectul de lege. Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat, luni,…

- In timp ce unele state americane au intentat deja acțiuni impotriva Chinei, administrația președintelui american Donald Trump ia in considerare masuri impotriva Chinei pentru manipularea pandemiei coronavirusului, transmite Al Jazeera. Tot duminica, secretarul american de stat Mike Pompeo a sustinut…