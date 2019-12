Parlamentul European adoptă o rezoluţie despre Revoluţia din România Votul Parlamentului pentru adoptarea rezolutiei are loc joi. In draftul rezolutiei, eurodeputatii vorbesc despre comemorarea a 30 de ani de la revolutia romana, declansata la Timisoara si care a continuat ulterior in toate partile tarii. Documentul aminteste despre pierderea a 1.142 de vieti, 3.138 de persoane ranite grav si peste 760 de persoane retinute ilegal si torturate. Parlamentarii europeni comemoreaza si aduc un omagiu victimelor revolutiei din decem (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

