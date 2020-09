Stiri pe aceeasi tema

- State membre ale UE, in frunte cu Germania, acuza Parlamentul European ca pune in pericol planul de relansare de 750 de miliarde de euro si bugetul european multianual, aprobate cu mari dificultati, deoarece europarlamentarii insista asupra conditionarii fondurilor europene de statul de drept si asupra…

- Reușita a eurodeputatului Victor Negrescu in plenul Parlamentului European: propunerea sa de a aloca 2% din Planul european de relansare catre sectorul creativ și cultural a fost inclusa in rezoluția care a fost aprobata astazi de Legislativul european. Vicepreședinte al Comisiei pentru Educație…

- Europarlamentarul Mihai Tudose susține ca atragerea muntelui de bani de la Uniunea Europeana se va dovedi un efort prea mare pentru actualul Guvern. Tudose arata ca marea intrebare este cum ”sa faci din Guvernul Natafleața un Harap Alb?”.Citește și: Ludovic Orban, declarație controversata:…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție in care amenința ca nu va aproba acordul sefilor de stat si de guvern din tarile UE privind bugetul multianual al blocului comunitar daca acesta nu va fi „imbunatatit”. Parlamentul critica in special diminuarea sumelor alocate unor anumite domenii, scrie…

- Statul de drept și protejarea de fraude a banilor europeni sunt esențiale și nonnegociabile, a spus șefa Comisie Europene Ursula von der Leyen, in Parlamentul European, prezentand planul de relansare economica de 750 de miliarde de euro. Președintele Consiliului European, Charles Michel, le-a spus eurodeputaților…

- Batalia pentru bani din cadrul UE, disputata intre Olanda si Austria pe de o parte, Franta si Germania pe de alta parte, s-a prelungit la patru zile, cu o noua reuniune la varf organizata luni dupa-amiaza. Este vorba de cel mai lung summit din ultimii 20 de ani.

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (USR-PLUS) a fost numit co-raportor al Parlamentului European pe Facilitatea de Redresare si Rezilienta (560 de miliarde de euro) din Planul de Relansare de 750 de miliarde de euro intitulat NextGenerationEU pe care UE il pune la dispozitie statelor membre pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc in perioada 17-18 iulie la Bruxelles. Discutia a vizat viitorul buget multianual…