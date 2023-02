Europarlamentarii au votat, marți, in urma unor dispute intense in plenul Parlamentului European, noul regulament european care interzice motoarele termice incepand cu 2035, potrivit G4Media. Cele mai dure critici au fost aduse de europarlamentarii PPE, care au acuzat Comisia Europeana a prin interzicerea motoareleor termice in 2035 ”distrug economia Europeana” și ca de producerea mașinilor […]