- Deputatii europeni au votat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, pentru consolidarea industriei europene de aparare prin Legea comuna privind achizitiile publice. Regulamentul, convenit deja cu Consiliul la 27 iunie, stabileste un instrument pe termen scurt pentru consolidarea industriei europene…

- SIRAR isi extinde domeniul de activitate Succesul inregistrat in activitatea de consultanta pentru scrierea si implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, ne-a determinat sa ne canalizam resursele pe un sector complementar, recte consultanta in domeniul achizitiilor. Achizitiile publice…

- Parlamentul ceh a ratificat miercuri un tratat in domeniul apararii care incadreaza o prezenta militara americana pe teritoriul ceh, intarind legaturile intre cele doua tari membre ale NATO, relateaza Reuters.Orice decizie concreta privind autorizarea intrarii trupelor americane va necesita totusi…

- In 2024 se implinesc 200 de ani de la naștere lui Avram Iancu, erou național ce a jucat un rol important in Revoluția de la 1848 din Transilvania. Astfel ca, presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 14 iulie, legea privind instituirea anului 2024 ca „Anul Avram Iancu”. Ce prevede legea Actul…

- In vreme ce deputații europeni nu au respins proiectul ce vizeaza combaterea erodarii biodiversitații, ei l-au slabit totuși considerabil, spun criticii citați de Le Monde și The Guardian. Asta in condițiile in care propunerea a fost criticata de organizațiile fermierilor și de mare parte din partidele…

- Deputații au votat, in cea de-a soua lectura, proiectul de lege cu privire la interpretarea articolelor 45-49 și 51 din Legea privind activitatea bancilor care se refera la acționariatul bancii. Scopul inițiativei legislative este aplicarea corecta și unitara a prevederilor articolelor respective din…

- Deputații europeni solicita Consiliului sa aprobe aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul de libera circulație Schengen pana la sfarșitul anului 2023. „Au fost lupte complicate”, a explicat europarlamentarul Rareș Bogdan.Intr-o rezoluție adoptata marți, cu 25 de voturi pentru, 0 voturi impotriva…