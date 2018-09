Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au votat miercuri in favoarea reformei dreptului de autor, proiect care a starnit controverse fara precedent intre artisti si editori de presa pe de o parte, si gingantii online pe de alta...

- Reuniti in plen la Strasbourg, europarlamentarii au aprobat noua versiune a textului respins la 5 iulie, care a creat un nou 'drept conex' pentru editorii de presa. Dintre cei 703 de europarlamentari prezenti, 438 au votat in favoarea textului, 226 impotriva lui si 39 s-au abtinut. Acest vot deschide…

- Europarlamentarii au votat miercuri in favoarea extrem de sensibilei reforme in domeniul drepturilor de autor, obiectul unei batalii fara precedent intre artisti si editori de presa pe de o parte, si gigantii din digital si activisti pentru libertate pe internet pe de alta parte, informeaza AFP.…

- Marea Britanie nu poate sa fie doar in ''unele parti'' din piata unica dupa iesirea sa din Uniunea Europeana in 2019, a atras atentia miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ultimul sau discurs despre starea UE sustinut in plenul Parlamentului European de…

- Europarlamentarii se pronunța miercuri din nou asupra directivei europene privind drepturile de autor. Votul ar putea fi unul crucial pentru artiștii și editorii de presa care spera ca reforma sa fie adoptata. In schimb, giganții Internetului au facut lobby intens impotriva acestei directive. Textul…

- Respins pe 5 iulie de Parlamentul European (PE), textul propus divizeaza eurodeputatii chiar si in interiorul grupurilor politice si a fost revizuit in speranta ca vor fi inlaturate temerile militantilor libertatii pe internet. Pentru sustinatorii acestei noi directive, propusa initial…

- Parlamentul European a respins joi o reforma controversata privind drepturile de autor in Uniunea Europeana, un text sustinut puternic de creatori, artisti, editori de presa, dar caruia i se opuneau giganti ai internetului si militanti pentru libertatea internetului, transmit AFP si Reuters. Din cei…

- Sergiu Sirbu despre vizita lui Filip la Strasbourg: desigur s-a discutat și despre alegeri / Dat fiind faptul ca evenimentul nu a fost anunțat din timp, presa de la Chișinau a scris ca aceasta vizita ar avea legatura cu nevalidarea mandatului lui Andrei Nastase, iar guvernanții moldoveni ar fi plecat…