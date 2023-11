Parlamentul European a recunoscut definitiv domeniul nuclear ca „industrie verde”

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat marti in favoarea includerii energiei nucleare printre tehnologiile verzi care urmeaza sa fie sprijinite pentru a asigura competitivitatea si suveranitatea Uniunii Europene in fata Chinei si Statele Unite, relateaza AFP.

- Parlamentul European a votat marti in favoarea includerii energiei nucleare printre tehnologiile verzi care urmeaza sa fie sprijinite pentru a asigura competitivitatea si suveranitatea Uniunii Europene in fata Chinei si Statele Unite, relateaza AFP.Textul, care stabileste o lista de tehnologii cu…

- Uniunea Europeana ramane punctul slab al Occidentului, in contextul in care exercitarea influenței continentului este obstrucționata de fragmentarea procesului decizional, de resursele insuficiente și de probleme ideologice, comenteaza cotidianul Financial Times, notand ca Statele Unite continua sa…

- Ministra spaniola pentru drepturi sociale, Ione Belarra, spune ca prim-ministrul guvernului Israelului, Benjamin Netanyahu, ar trebui sa fie judecat drept „criminal de razboi” la Curtea Penala Internaționala. Ea a cerut, duminica, Europei, sa acționeze „de urgența” impotriva „genocidului planificat”…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, responsabil al grupului social-democrat cu privire la bugetul european, a atras atenția in plenul Parlamentului European asupra faptului ca bugetul actual face ca Uniunea Europeana sa fie irelevanta și fragila in fața competitorilor sai in contextul razboiului din Ucraina…

- Senatorul Lucian Trufin aduce in atenția publica hotararea eurodeputaților de a oferi un sprijin financiar semnificativ din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a veni in ajutorul a trei state lovite de calamitați naturale recente: Romania, Italia și Turcia.

- Legislația naționala privind achizițiile publice in sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale va fi armonizata cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul a votat in prima lectura un Proiect de lege care are drept scop creșterea nivelului de transparența, concurența și eficiența…