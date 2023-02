Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentul European a fost evacuat miercuri, 15 februarie, dupa ce un grup de protestatari a patruns in zona unui balcon. Președinta Roberta Metsola a fost escordata de urgența in afara salii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Plenul Parlamentului European din Strasbourg a fost evacuat miercuri pentru ca mai mulți protestatari kurzi, care au patruns in instituție, amenința ca se arunca de la un balcon interior. Forțele de ordine negociaza cu aceștia.

- Luni, in a doua zi de Craciun, au ajuns la Timisoara primele doua autobuze electrice Karsan (tot Turcia) dintr-un lot mai larg de 44, contractate de Primaria Timisoara printr-un program al Ministerului Dezvoltarii. Contributia financiara a unitatilor administrative prin acest program este de doar 2%.…

- Cei care vor sa scape de deranjul de acasa in zi de sarbatoare muta masa de Craciun in oraș. Tot mai multe restaurante de lux din București au sali speciale pentru aceste mese in familie, iar rezervarile se fac pe banda rulanta.

- Semifinala Cupei Mondiale de Fotbal dintre cele doua echipe naționale se va juca intr-un context de tensiuni diplomatice privind intarirea controlului imigrației din partea Franței și ambițiile regionale ale Marocului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Angajații Ford Otosan din Craiova au fost informați ca vor primi o prima speciala in decembrie, in plus fața de prima de Craciun care li se achita anual, conform Contractului Colectiv de Munca (CCM). Prima speciala pe care o platește Ford Otosan este de 6.054 de lei brut, ceea ce inseamna aproximativ…

- Gala Sportului Nemtean 2022, eveniment in care vor fi premiati sportivii care au obtinut premii la campionatele mondiale si internationale desfasurate in acest an si tehnicienii acestora, va avea loc joi, 15 decembrie, in Sala Calistrat Hogas a Consiliului Judetean (CJ) Neamt. Evenimentul este organizat…

- Operațiune terestra turca in Siria va "periclita grav" progresele inregistrate in razboiul impotriva gruparii extremiste ISIS, a declarat marți Pentagonul, cerand reținere din partea Turciei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…