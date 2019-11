Parlamentul European a declarat "urgență climatică" Parlamentul European a decretat joi urgența climatica și de mediu, un vot simbolic pentru menținerea presiunii asupra liderillor UE înaintea conferintei ONU privind climatul - COP25, relateaza AFP. Rezoluția, adoptata cu o majoritate (429 pentru, 225 împotriva și 19 abțineri), afirma angajamentul Parlamentului pentru &"limitarea încalzirii globale la 1,5 grade Celsius și evitarea unei pierderi masive a biodiversitații&".

