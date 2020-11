Cu 631 de voturi pentru, trei impotriva si 59 de abtineri, Parlamentul a adoptat o rezolutie fara caracter obligatoriu care sprijina Cipru, stat membru al UE, cerand liderilor UE ”sa ia masuri si sa impuna sanctiuni ferme ca reactie la actiunile ilegale ale Turciei”. Rezolutia va mari probabil sprijinul pentru o initiativa a Frantei in vederea adoptarii unor sanctiuni uE impotriva Turciei, luna viitoare. Uniunea Europeana a avertizat in luna octombrie ca va lua masuri in conflictul Ankarei cu statele membre ale UE Grecia si Cipru, legat de drepturile asupra rezervelor de gaze naturale din Mediterana.…