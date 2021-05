Rezolutia de blocare a ratificarii a fost adoptata cu 599 voturi pentru, 30 voturi impotriva si 58 abtineri. Acordul cuprinzator intre UE si China privind investitiile, convenit de negociatori in decembrie dupa sapte ani de discutii, urmarea sa plaseze companiile UE pe picior de egalitate in China si sa consolideze statutul Beijingului ca partener comercial de incredere. Dar Beijingul a impus in martie sanctiuni asupra a 10 politicieni din UE, precum si a grupurilor de reflectie si a organismelor diplomatice, ca raspuns la sanctiunile occidentale impotriva oficialilor chinezi acuzati de detentia…