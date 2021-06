Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat miercuri crearea fondului Global Europe, un nou instrument care va fi folosit pentru a sprijini dezvoltarea durabila in tarile din vecinatatea Uniunii Europene, in Africa, Asia, America, Pacific si Caraibe, indica un comunicat difuzat miercuri de legislativul european. Global Europe, care va aduce sub aceeasi umbrela toate instrumentele privind finantarea cooperarii externe, va furniza 79,5 miliarde euro (la preturile actuale) pentru perioada 2021-2027. Noul instrument va promova aspecte tematice esentiale ale politicii externe…