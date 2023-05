Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputații au aprobat propunerea Comisiei de a acorda guvernului Republicii Moldova sprijinul pentru stabilizarea situației economice a țarii, cu 561 de voturi "pentru", 43 "impotriva" și 20 de abțineri, transmite News.ro.

- Dupa ce Ucraina și-a manifestat intenția sa ia calea Occidentului, acum o alta țara vecina Rusiei primește un astfel de sprijin! E vorba despre R. Moldova: intr-o rezoluție adoptata miercuri, eurodeputații declara ca aderarea Republicii Moldova la UE ar reprezenta o investiție geostrategica intr-o Europa…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a cerut in plenul Parlamentului European ca fermirii romani sa fie despagubiți pentru pierderile suferite ca urmare a invadarii pieței de grau ieftin din Ucraina. In plenul de la Strasbourg, in fata lui Manfred Weber si a tuturor sefilor de grupuri politice din…

- Parlamentul European (PE) se reunește in perioada 13-16 martie, intr-o sesiune plenara la Strasbourg. Astfel, pe ordinea de zi a evenimentului se regasesc și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova in fața incercarilor Rusiei de a deraia traiectoria sa pro-europeana, transmite Deschide.md…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE postat joi pe website-ul…

- Republica Moldova se confrunta, ca si alte tari din Parteneriatul Estic, cu un santaj, amenintari, provocari si totul este in incercarea de a destabiliza tara, a declarat joi, in cadrul unui seminar organizat de Parlamentul European (PE), presedintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului…

- Este foarte putin probabil ca survolarea spatiului aerian al NATO de catre o racheta ruseasca sa provoace o escaladare, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare, publicata in noaptea de vineri spre sambata. ISW „continua sa evalueze cu un grad ridicat de incredere ca presedintele…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a susținut, joi, in cadrul summitului de la Bruxelles al Consiliului Europei, ca a informat-o pe președinta Maia Sandu despre faptul ca Rusia ar avea un plan pentru a schimba puterea in Republica Moldova, informeaza Realitatea.md.„Am vorbit cu președinta Moldovei,…