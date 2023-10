Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, la Strasbourg, aproape 455 de milioane de euro sub forma de ajutor din Fondul de Solidaritate al UE ca raspuns la recentele dezastre naturale din Romania, Italia si Turcia, informeaza un comunicat al legislativului comunitar. Romania va primi 33,9 milioane de…

