Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat covarsitor in favoarea acordului comercial post-Brexit incheiat de Regatul Unit si Uniunea Europeana, depasindu-se astfel ultimul obstacol in calea ratificarii depline a documentului, transmit Reuters si AFP. Acordul a fost adoptat cu 660 voturi pentru, cinci voturi impotriva…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a cerut marti eurodeputatilor sa sustina acordul comercial post-Brexit incheiat anul trecut cu Regatul Unit, in contextul in care Parlamentul European supune la vot marti seara acest document, informeaza dpa, potrivit Agerpres. ''Acest acord este esential…

- Aplicarea provizorie a textului expira la 30 aprilie. Eurodeputatii au amanat mult timp sa stabileasca o data la care sa se pronute asupra acordului – in semn de protest fata de amanarea de catre Londra a unor controale ale unor marfuri in Irlanda de Nord.

- Ratificarea acordului post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit a trecut de o etapa-cheie in Parlamentul European, odata cu votul favorabil a doua comisii, care va fi urmat de aprobarea finala a eurodeputatilor in sesiune plenara, a anuntat un purtator de cuvant al institutiei, relateaza…

- Comerțul intre Regatul Unit și Uniunea Europeana a fost lovit in prima luna a relației post-Brexit, exporturile și importurile scazand la niveluri record, in contextul restricțiilor aplicate de fiecare parte in pandemie, potrivit Reuters.

- Parlamentul European (PE) a refuzat joi sa stabileasca o data la care sa se pronunte prin vot asupra acordului comercial post-Brexit incheiat de catre Uniunea Europeana (UE) cu Regatul Unit, in semn de protest fata de ceea ce Uniunea denunta drept o modificare unilaterala a Londrei a dispozitiilor…

- Parlamentul European a refuzat joi sa stabileasca o data pentru votul sau asupra acordului comercial post-Brexit, in semn de protest fata de ceea ce Uniunea Europeana percepe drept o schimbare unilaterala de catre Marea Britanie a aranjamentelor privind Irlanda de Nord, relateaza Reuters. …

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) este necesar sa restabileasca o relatie de incredere, erodata in urma unui diferend cu privire la aprovizionarea cu vaccinuri impotriva covid-19, apreciaza Michael Gove, care indeamna la o ”imbunatatire” a acordului comercial post-Brexit privind Irlanda de Nord,…