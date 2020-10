Parlamentul este liber să fixeze ziua alegerilor parlamentare, după decizia CCR Curtea Constituționala (CCR) a explicat, in motivarea deciziei prin care a stabilit c[ Parlamentul are competența de a fixa data alegerilor parlamentare, ca hotararea de guvern prin care a fost deja stabilita aceasta data pentru ziua de 6 decembrie iși va inceta efectele odata cu intrarea in vigoare a acestui act normativ. CCR precizeaza ca […] The post Parlamentul este liber sa fixeze ziua alegerilor parlamentare, dupa decizia CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. Au fost inregistrate 158 voturi „pentru”, unul „impotriva” si 77 abtineri. Stimulent de risc…

- ​Deputatul independent Adrian Dohotaru (fost membru USR) a depus vineri un proiect de lege pentru amanarea alegerilor parlamentare pana in martie 2021, in contextul in care amanarea alegerilor a fost invocata tot mai frecvent in ultima perioada de catre PSD, care a anunțat de altfel ca va vota un astfel…

- La Senat a fost inregistrata vineri, 2 octombrie, o propunere legislativa pentru stabilirea datei alegerilor parlamantare. Data propusa este 14 martie 2021. Initiatorul este deputatul independent Adrian Dohotaru, fost membru USR. Pe 29 septembrie, judecatorii Curții Constituționale au respins sesizarea…

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a afirmat miercuri ca susține amanarea alegerilor parlamentare pentru martie 2021, in contextul pandemiei și al deciziei Curții Constituționale, care a respins sesizarile la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul.…

- Curtea Constitutionala a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. Prin urmare, actul normativ este constitutional. Alegerile generale vor…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR in mai multe randuri. Alegerile legislative vor avea loc in…

- Guvernul adoptat, joi seara, Hotararea care stabileste data alegerilor parlamentare in 6 decembrie 2020. Premierul Ludovic Orban a anuntat, la debutul ședinței de guvern, ca ”data alegerilor parlamentare nu poate fi decat 6 decembrie”. El a explicat ca data alegerilor partamentare trebuie anuntata…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca sunt șanse foarte mici ca alegerile locale din septembrie sa aiba loc. Bogdan crede ca efectele la care s-ar ajunge daca alegerile ar fi organizate ar pune populația intr-un pericol mult prea mare. Declarația lui Rareș Bogdan vine in contradicție poziția…