Stiri pe aceeasi tema

- UBS a fost de acord sa cumpere Credit Suisse pentru 3 miliarde de franci elvetieni, in martie, dupa ce clientii panicati au retras numerar din conturile lor de la banca vulnerabila. Cazul s-a dovedit controversat, partidele politice elvetiene exprimandu-si ingrijorarea cu privire la marimea uriasa a…

- Productia de energie electrica din hidrocentrale a fost de 6,82 miliarde kWh in primele patru luni ale acestui an, in crestere cu 45,2% comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce productia din termocentrale a fost de 6,43 miliarde kWh, in scadere cu 8%, potrivit datelor publicate joi…

- Un seism cu magnitudinea 6,3, produs joi in insula principala a arhipelagului filipinez, a dus la sistarea transportului pe anumite portiuni de cale ferata in capitala Manila, au anuntat autoritatile, potrivit Reuters.Nu au fost raportate victime sau pagube materiale insemnate dupa cutremurul care…

- Parlamentul Elvetiei a anuntat miercuri cei 14 membri ai unei comisii speciale care va analiza prabusirea Credit Suisse si salvarea ulterioara a acestuia, conceputa de autoritatile elvetiene, transmite Reuters.Numirile, decise de birourile camerelor inferioare si superioare ale Parlamentului elvetian,…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri, 7 iunie, Ucraina ca a distrus barajul de la Nova Kahovka la sugestia Occidentului, in ceea ce a numit o crima de razboi "barbara" care a escaladat conflictul cu Moscova, informeaza Reuters.Vastul baraj de la Nova Kahovka, din epoca sovietica, aflat…

- Soldati din Fortele NATO de mentinere a pacii au format luni cordoane de securitate in jurul a patru primarii din Kosovo pentru a-i tine la distanta pe etnicii sarbi care protestau impotriva preluarii mandatului de catre primari albanezi intr-o zona cu majoritate sarba dupa alegerile pe care ei le-au…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si peste 178 de cladiri au fost distruse in incendii izbucnite in regiunea rusa Sverdlovsk din Muntii Urali, a declarat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza miercuri Reuters.

- Traditia Elvetiei de politica prin consens a fost afectata dupa ce guvernul a folosit o lege de urgenta pentru a promova o megafuziune sustinuta de stat intre UBS si Credit Suisse, care a limitat drepturile parlamentului tarii, potrivit analistilor citati de Reuters, relateaza News.ro.Cele doua camere…