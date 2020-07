Parlamentul din Rusia începe procedura de legalizare a interdicţiei căsătoriilor homosexuale Mai multi parlamentari rusi au depus un proiect de lege pentru interzicerea casatoriilor între persoane de acelasi sex.



Deputații au reactionat la sustinerea prin referendum a modificarilor constitutionale promovate de presedintele Vladimir Putin, printre care si cea care defineste casatoria ca uniunea dintre un barbat si o femeie, scrie Agerpres citând agenția Reuters.



În cadrul aceleiasi consultari populare, cetatenii din Rusia au aprobat luna aceasta schimbari ale legii fundamentale care îi permit lui Putin sa ramâna la putere pâna în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

