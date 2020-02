Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a dat 261 de voturi nu impotriva unui Guvern, ci a unui principiu democratic important - reprezentativitate autentica pentru alesii locali, a declarat, miercuri, vicepremierul demis Raluca Turcan. ''Parlamentul a dat astazi 261 voturi nu impotriva unui Guvern, ci a…

- Guvernul Orban este in Parlament pentru a-si angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. PSD si UDMR au anuntat ca vor depune motiune de cenzura, imediat dupa angajarea raspunderii.

- Deputații irakieni au adoptat o rezoluție prin care au solicitat ca trupele straine sa paraseasca țara, dupa ce SUA l-a ucis pe generalul Qassem Soleimani, potrivit BBC.Parlamentul din Bagdad a cerut, de asemenea, guvernului irakian sa lucreze pentru a interzice forțelor straine sa foloseasca sub orice…

- Parlamentul irakian a votat, intr-o sedinta extraordinara, la care a participat premierul Adel Abdul Mahdi, o rezolutie prin care se solicita Washingtonului retragerea tuturor trupelor americane din Irak.

- USR Tineret a reacționat, miercuri seara, dupa ce un proiect inițiat de o deputata USR privind înasprirea pedepselor pentru deținerea și traficul de droguri a fost votat de Camera Deputaților, printr-un mesaj extrem de scurt.”Comunicat USR Tineret: Nici noi nu știam”, scrie…

- Parlamentul a votat dublarea alocatiilor pentru copii. Decizia a fost luata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Masura va avea un impact bugetar de aproximativ șase miliarde de lei, suma de care Guvernul nu dispune acum, punct de vedere sustinut si de Ministerul Muncii. Liberalii…

- Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege vizeaza modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanți și a supraimpozitarii contractelor part-time, dupa ce comisia pentru Buget a adoptat marți raport favorabil in acest sens.Proiectul…