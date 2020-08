Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi colege și dragi colegi, Moțiunea de cenzura se va dezbate și vota luni, 31 august. Va rog sa va asigurați ca toți parlamentarii dvs sa fie prezenți și sa voteze PENTRU moțiune. Orice parlamentar care va ABSENTA sau va vota IMPOTRIVA acestei moțiuni va fi exclus din Partidul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat astazo, printr-un mesaj pe Facebook, ca Parlamentul se va reuni luni pentru a vota moțiunea de cenzura depusa de social-democrați impotriva Guvernului Orban. ”Moțiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!”, a scris Marcel…

- Reactia liderului social-democrat vine in contextul in care premierul Ludovic Orban a afirmat ca va sesiza CCR in cazul in care PSD va abroga in Parlament articolul din ordonanta ce face referire la cresterea punctului de pensie cu 14 la suta. "Ii reamintesc domnului Orban ca drepturile si…

- Liderul PSD afirma ca, daca Romania va primi suma de aproape 80 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, atunci Guvernul poate folosi banii de la buget pentru majorarile decise de social-democrati. "Daca ar fi sa dam crezare anunțului triumfalist al președintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul…

- Pro Romania a depus miercuri la Parlament un proiect de hotarare pentru incetarea starii de alerta. Partidul condus de Victor Ponta solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului.Pro Romania invoca faptul ca starea de alerta a expirat pe 16 mai, iar Guvernul nu a transmis Parlamentului…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca partidul sau va depune o moțiune de cenzura impotriva Executivului condus de Ludovic Orban, la finalul starii de alerta. Ciolacu susține ca Guvernul a ocolit Parlamentul propunand o ordonanța care restrange drepturile și libertațile romanilor,…

- Guvernul Orban trebuie dat jos. Klaus Iohannis s-a saturat pana peste cap de liderul PNL. Instrumentul acestei operațiuni de debarcare este Marcel Ciolacu. Președintele pune insa o condiție. Acest eveniment nu trebuie sa se produca in perioada starii de alerta. Orban se prinde. Și mai prelungește…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca banii pentru dublarea alocatiilor pot veni din impozitarea pensiilor speciale. El a promis ca PSD nu va ataca la Curtea Constitutionala o ordonanta de urgenta emisa de Guvernul Orban in acest sens.