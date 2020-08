Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD de Satu Mare, Gabriel Les, va vota moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban. Printr-o postare facuta pe Facebook, parlamentarul satmarean argumenteaza și motivele pentru care va vota moțiunea, in data de 31 august. „Controlul parlamentar este una dintre prerogativele esențiale prin…

- Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis luni seara ca motiunea de cenzura a PSD impotriva Cabinetului Orban sa fie citita intr-un plen reunit care va avea loc pe 20 august si va incepe la ora 12.00.

- Social-democratii acuza Guvernul Orban ca a pierdut complet controlul in gestionarea situatiei COVID-19 si de devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei, potrivit textului motiunii de cenzura. PSD aminteste si de masurile contradictorii ale Executivului si de restrictii impuse fara rost romanilor.

- Raspunsul lui Varujan Vosganian la intrebarea daca ALDE merge in sprijinul PSD pentru a da jos Guvernul Orban, a fost ca "in principiu, da". "Noi ne-am exprimat de mai multe ori critic la adresa Guvernului, la adresa modului in care a fost gestionata pandemia, cu ambiguitați, cu ezitari, cu…

- „Nu am discutat, vom discuta la momentul potrivit. Nu cred ca in perioadele cand sunt alte probleme, e oportun sa vii cu o moțiune de cenzura, dar nici nu vad o catastrofa, este un instrument constituțional, un instrument politic in mana Opoziției. Nu știu, depinde de foarte-foarte multe chestiuni care…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara ”convins” ca motiunea de cenzura anuntata de formatiunea politica pe care o conduce va intruni voturile necesare pentru a fi votata. El critica dur programul de relansare economica anuntat de guvern, sustinand ca acesta a fost lansat „la carciuma”.

- Social democrații au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban. Totodata, aceștia se declara optimiști cu privire la faptul ca aceasta va trece ”suta la suta”. "Depunem moțiunea de cenzura și aceasta va trece suta la suta. Toți primarii PSD ne transmit aceleași mesaje din…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca partidul sau va depune o moțiune de cenzura impotriva Executivului condus de Ludovic Orban, la finalul starii de alerta. Ciolacu susține ca Guvernul a ocolit Parlamentul propunand o ordonanța care restrange drepturile și libertațile romanilor,…