- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES…

- Presedintele Macedoniei, Gorge Ivanov, a declarat ca va refuza sa aprobe acordul "daunator" privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave in "Republica Macedonia de Nord", relateaza site-ul agentiei Dpa. "Acordul reprezinta o intelegere a premierului Zoran Zaev si ministrului de…