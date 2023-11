Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean a adoptat joi bugetul de stat pentru anul viitor, un buget axat pe nevoile armatei, in contextul in care nu se intrevede vreun sfarsit in razboiul declansat de Rusia in urma cu 20 de luni, potrivit Reuters, preluat de euronews.ro. Veniturile sunt estimate la 1,77 trilioane de grivne…

- Gazprom reduce investitiile din acest an la 21 miliarde de dolariConsiliul de Administratie al companiei ruse Gazprom a redus programul de investitii din 2023 cu 14,5%, la 1.970 miliarde de ruble (21,22 miliarde de dolari), fata de un nivel estimat anterior de 2.300 miliarde de ruble, in urma scaderii…

- China a beneficiat de economii de aproape zece miliarde de dolari anul acesta, in urma achizitiilor record de petrol din tari supuse sanctiunilor occidentale, arata calculele Reuters pe baza datelor de la traderi, informeaza Agerpres.

- Luni, 2 octombrie, Rusia a declarat ca decizia Congresului Statelor Unite de a adopta o lege ce evita incetarea finantarii guvernului american, dar din care lipseste ajutorul pentru Kiev, nu indica faptul ca sprijinul de multe miliarde de dolari al Washingtonului fata de Ucraina se va modifica in curand,…

- Rusia vinde petrol catre India la aproape 80 de dolari pe baril, cu aproximativ 20 de dolari peste plafonul occidental de pret, potrivit traderilor si calculelor Reuters, scrie News.ro. Explicația sta in oferta limitata de pe piata, care ajuta Moscova sa genereze un apetit puternic pentru exporturile…

- Vietnam Airlines va semna un acord initial pentru cumpararea a aproximativ 50 de avioane Boeing 737 Max, intr-o tranzactie evaluata la 10 miliarde de dolari, a informat duminica Bloomberg News, citand persoane familiare cu problema, potrivit news.ro.Informatia despre acord, care confirma un articol…

- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters. De asemenea, exporturile de petrol…

- Zhongrong International Trust Co., care la sfarsitul anului 2022 gestiona active in valoare de 108 miliarde de dolari, a ratat platile pentru zeci de produse de la sfarsitul lunii trecute, starnind temeri ca sistemul financiar al Chinei ar putea fi expus riscului de contagiune din cauza unei crize prelungite…