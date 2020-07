Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul de lege potrivit caruia data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, organizate ca urmare a expirarii actualului mandat al Parlamentului, se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile...

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, luni, proiectul potrivit caruia data alegerilor parlamentare, organizate ca urmare a expirarii actualului mandat al Legislativului, se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inainte. Au votat "pentru" 180 de deputati, 26 "impotriva", iar 61 s-au…

- PSD, ALDE și UDMR au depus un proiect de lege prin care Parlamentul urmeaza sa stabileasca data alegerilor parlamentare, nu Guvernul, pe modelul legii privind alegerile locale. Initiatorii, Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu si Cseke Attila, afirma ca potrivit Legii nr. 84/2020, mandatele autoritaților…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, cu 279 de voturi „pentru”, in calitate de for decizional, un proiect de lege pentru extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, pentru persoanele care au locuit cel putin 30…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca, in sedinta de saptamana viitoare, Guvernul va adopta proiectul de lege prin care se propune ca alegerile locale sa aiba loc pe data de 27 septembrie."Propunerea noastra pentru data alegerilor va fi 27 septembrie. Dupa promulgarea legii de prelungire a mandatelor,…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, luni, proiectul de lege care orelungește mandatele aleșilor locali și acorda Parlamentului prerogativa stabilirii datei alegerilor locale. In prezent, data alegerilor locale este stabilita de Guvern. Proiectul adoptat in Parlament prevede ca:Mandatele in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei analizeaza, miercuri, sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, care a mutat decizia privind stabilirea datei alegerilor de la Guvern, la Parlament.Judecatorii CCR au amanat o decizie, saptamana trecuta,…

- Podcasturi9 mai – zi decisiva in contextul organizarii alegerilor parlamentare anticipate in 2020? Se pare insa ca, daca pana la sfarșitul acestei saptamani nu va fi luata o decizie vizavi de demiterea Guvernului Chicu, atunci scenariul alegerilor anticipate in acest an sunt excluse. Totuși, un alt…