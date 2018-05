Parlamentul danez interzice vălul islamic integral în spaţii publice Parlamentul danez a adoptat joi o lege care interzice purtarea valului integral islamic (burqa sau niqab) in spatiul public, dupa ce si alte state europene, cum sunt Franta si Belgia, au adoptat masuri similare, informeaza AFP si dpa. Potrivit documentului adoptat cu 75 de voturi pentru si 30 impotriva, "orice persoana care, aflandu-se in locuri publice, poarta un vesmant care ii acopera fata este pasibila de amenda". Interdictia, care urmeaza sa intre in vigoare la 1 august, se refera nu doar la valul integral, ci si la mastile de fata si barbile false, nu insa si la mastile de protectie. Exceptie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

