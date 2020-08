Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, astazi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban, potrivit Agerpres. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara…

- Partidul Social Democrat a depus luni, 17 august, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu , lider interimar al PSD a sustinut ca Romania este o "tara in deriva" si cu un guvern cu "zero credibilitate". Astazi am depus motiunea…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune in data de 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea infectatilor cu COVID-19 a adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat. S-au inregistrat 266 voturi pentru, 11 contra si 8 abtineri. Proiectul a fost trimis la Senat, care este for decizional. "Dezbaterea nu s-a incheiat…

- Paul Stanescu, secretar general interimar al PSD, a anunțat ca partidul va depune o moțiune de cenzura la cererea primarilor din partid, astfel incat alegerile locale sa fie organizate de un alt guvern. Declarația a fost facuta in contextul in care mai mulți colegi de partid, printre care Eugen Teodorovici…