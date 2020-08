Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite au decis, luni, ca motiunea de cenzura „Guvernul PNL – de la pandemie la pande-mita generalizata”, initiata de PSD si semnata de 205 de senatori si deputati, sa fie citita joi, de la ora 12:00. Decizia privind convocarea…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului va fi citita joi, de la ora 12,00, au decis luni Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit Agerpres.Parlamentarii Partidului Social Democrat au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului, a anuntat…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament. "Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest moment", a declarat Ciolacu…

- Senatorul Eugen Teodorovici este singurul parlamentar al Partidului Social Democrat care nu a semnat motiunea de cenzura impotriva Guvernului, scrie Agerpres.Anunțul a fost facut, luni, de liderul interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor.„Din cate stiu eu, domnul Teodorovici…

- Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis luni seara ca motiunea de cenzura a PSD impotriva Cabinetului Orban sa fie citita intr-un plen reunit care va avea loc pe 20 august si va incepe la ora 12.00. Votul si dezbaterea motiunii vor fi stabilite intr-o alta sedinta a conducerii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, document care se intituleaza "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata. Belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea infectatilor cu COVID-19 a adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat. S-au inregistrat 266 voturi pentru, 11 contra si 8 abtineri. Proiectul a fost trimis la Senat, care este for decizional. "Dezbaterea nu s-a incheiat…