Stiri pe aceeasi tema

- Dominația lui Viktor Orban asupra statului și a presei inseamna ca partidul sau, Fidesz, are șanse sa caștige un nou mandat la guvernare in alegerile parlamentare de azi. Opoziția unita face eforturi sa ii impiedice acest scop, dar chiar și cazul unei victorii, ea se va confrunta cu greutați in misiunea…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. UE ii va semnala Chinei consecintele pe care…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a discuta, printre altele, pe tema razboiului din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri. Statele Unite au atenționat China ca vor exista „consecinte”…

- China nu se va alatura sanctiunilor financiare pe care Statele Unite si Uniunea Europeana le-au impus Federatiei Ruse, dupa cum a anuntat autoritatea de reglementare bancara a statului, conform The Guardian.

- Acest comitet – alcatuit din 20 de experti independenti, insarcinati sa evalueze aplicarea conventiilor OIM – isi exprima ”ingrjorarea profunda fata de orientarile politicilor” repertoriate in numeroase documente oficiale chineze, in acest raport anual, menit sa faca un bilant al respectarii conventiilor…

- Excepție de la regula fac femeile gravide și alte persoane care nu se pot vaccina din motive medicale. Tot la categoria "excepții" intra și persoanele care au trecut prin boala in ultimele șase luni.Austria a inregistrat un nou record negativ de cazuri noi in ultimele zile, situație alimentata de varianta…

- Parlamentul de la Viena a adoptat joi legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina impotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta impotriva pandemiei, in pofida numeroaselor proteste de strada, transmite AFP. Proiectul de…