Parlamentul chinez a adoptat legea controversată privind securitatea națională în Hong Kong Parlamentul chinez a adoptat joi aproape în unanimitate o lege controversata cu privire la securitatea naționala a Hong Kong-ului, ca masura la protestele de anul trecut din fosta colonie britanica și în ciuda actualelor proteste care agitat strazile regiunii, relateaza AFP. Mișcarea ar aduce teritoriul semiautonom și mai mult sub controlul Beijing-ului.

Fara suprize, cei aproape 3.000 de deputați ai Adunarii Naționale Populare au adoptat masura, care deja a provocat noi proteste în regiunea semiautonoma și a inițiat un proces de sancționare din partea Statelor Unite. Astfel… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

