Deputatii cehi au votat joi impotriva prelungirii starii de urgenta, solicitata de guvernul minoritar al prim-ministrului populist Andrej Babis in incercarea de a tine sub control o explozie a numarului de infectii de COVID-19, noteaza AFP. Votul a avut loc in timp ce Germania vecina a anuntat inchiderea frontierelor sale, cu cateva exceptii, cu Cehia si regiunea austriaca Tirol, care au rate de infectie ridicate cu variante extrem de contagioase ale coronavirusului. Premierul miliardar Andrej Babis ceruse parlamentului sa prelungeasca dincolo de 14 februarie starea de urgenta instituita la 30…