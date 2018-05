Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Pliskova (Cehia, locul 6 WTA) a eliminat-o in sferturile de finala de la Madrid pe Simona Halep, scor 6-4, 6-3. Jucatoarea noastra a jucat bine, insa cehoaica in varsta de 26 de ani a fost intr-o zi de grație, in care a facut ravagii cu lovitura de dreapta și cu jocul variat. Liderul WTA a…

- Parlamentul regional catalan a votat vineri o lege care permite alegerea presedintelui regional in absenta, o masura menita sa faciliteze desemnarea in aceasta functie a fostului lider Carles Pugdemont, aflat in exil autoimpus, informeaza Reuters. Parlamentul regional, in care partidele separatiste…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pasinian, a anuntat marti ca va declansa o campanie nationala de protest, dupa ce Parlamentul din Erevan a votat impotriva deciziei de numire a acestuia in functia de prim-ministru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pashinyan, a spus vineri ca opoziția va boicota cel mai probabil orice alegeri parlamentare daca Parlamentul nu il numește premier interimar saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters.

- Parlamentul catalan a cerut vineri punerea sub acuzare penala a unui judecator de la Curtea Suprema a Spaniei pentru refuzul acestuia de a elibera din detentie un politician pro-independenta catalan care sperase sa fie ales sef al executivului regional, transmite Reuters. Aceasta plangere reprezinta…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a depus o plangere la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului in care acuza Guvernul central de la Madrid ca ii incalca dreptul de a fi ales, dar si libertatea la exprimare si asociere.