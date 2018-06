Stiri pe aceeasi tema

- Decizia guvernului canadian, de a renunta la obligativitatea vizelor pentru cetatenii romani care nu intentioneaza sa aiba sederi mai lungi de sase luni pe teritoriul statului nord-american, a dus la o „crestere semnificativa” a activitatilor de crima organizata in Canada, potrivit unui raport declasificat…

- Un raport al serviciilor de informații canadiene arata ca criminalitatea organizata a crescut in Canada dupa ridicarea vizelor pentru romani in decembrie 2017, ceea ce provoaca ingrijorare in randul autoritaților. Decizia guvernului de a nu mai solicita cetațenilor romani sa obțina vize de calatorie…

- ​ Presedintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, considera ca solicitarea Guvernului de stopare a dosarului prin care Rosia Montana poate deveni un sit protejat in patrimoniul UNESCO este "un atac iresponsabil la comorile romanesti" si anunta ca ministrul George…

- Chemat de procurori, deputatul a ajuns la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in aceasta a doua zi a saptamanii. Fostul oficial guvernamental a declarat in fata presei ca a venit in calitate de martor intr-un dosar. “Am fost citat telefonic, ieri (luni-n.n), sa ma prezint sa aduc cateva lamuriri…

- Canada vrea sa profite de summitul G7 de la inceputul lui iunie din Quebec pentru a lansa actiuni concrete in favoarea educatiei femeilor din zone de criza, a spus premierul canadian Justin Trudeau intr-un interviu oferit AFP.

- Canada aproba decizia Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei de a desfasura atacuri asupra arsenalului chimic al Siriei, a afirmat sambata premierul Justin Trudeau, potrivit AFP. Aflat la Lima, unde participa la Summitul Americilor, Justin Trudeau si-a exprimat sprijinul pentru "decizia Statelor…

- Un fost student la o universitate canadiana a pledat vinovat, miercuri, la acuzatiile de ucidere a sase barbati care se rugau intr-o moschee din orasul Quebec in ianuarie 2017, transmite Reuters. Alexandre Bissonnette a afirmat miercuri in fata tribunalului din Quebec ca doreste sa-si…