Parlamentul Bulgariei l-a votat ca premier pe Kiril Petkov

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni, 13 decembrie, ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, liderul partidului „Continuam Schimbarea” (PP), a informat Reuters, preluat de Agerpres . Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit sa alcatuiasca o coalitie guvernamentala…

- ​Premierul desemnat al Bulgariei, centristul Kiril Petkov, l-a anuntat sâmbata pe presedintele Rumen Radev ca a reusit sa formeze un guvern de larga coalitie, care este gata sa preia guvernarea luni, pentru a pune capat îndelungatului impas politic în care se afla aceasta tara, informeaza…

- Bulgarii ies duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, în care sunt chemati sa decida între seful de stat în exercitiu, Rumen Radev, si rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gherdjikov, relateaza dpa, preluata de Agerpres.La primul tur, acum o saptamâna,…

- Perspectiva formarii unui guvern pare sa prinda contur în Bulgaria, dupa scorul surpriza obtinut de un nou partid anticoruptie în alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica, relateaza AFP și Agerpres.Formatiunea „Continuam Schimbarea”, condusa de doi întreprinzatori…

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…