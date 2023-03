Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni ca „intentioneaza” sa viziteze Irlanda si Irlanda de Nord, dupa ce premierul britanic l-a invitat sa vina pentru a comemora asa-numitului acord de pace din „Vinerea Mare”, noteaza AFP. „Va invitam in Irlanda de Nord si speram ca veti putea veni, pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Rishi Sunak au pecetluit vineri un "nou inceput" si o "noua ambitie" in relatia franco-britanica, incepand cu problema delicata a combaterii imigratiei ilegale, dupa ani de neintelegeri alimentate de Brexit, relateaza AFP si Reuters. Marea…

- Prim-ministrul Regatului Unit, Rishi Sunak, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anuntat luni acordul privind Cadrul Windsor, care urmareste sa stabileasca controversatul Protocol al Irlandei de Nord. Protocolul a fost o problema de lunga durata pentru partidele unioniste pro-Brexit…

- Clarificarea situatiei Irlandei de Nord in relatie cu piata britanica si cu cea comunitara va ajuta guvernul britanic sa avanseze si in negocierile comerciale cu alti parteneri importanti, inclusiv cu Statele Unite. In principiu, solutionarea acestui dosar pe linia convenita in aceste zile - si validata…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a aflat marți (28 februarie) in Irlanda de Nord pentru a vorbi despre noul sau acord cu Uniunea Europeana privind facilitarea comerțului post-Brexit, o masura care spera ca va ieși in sfarșit din impasul politic din provincie. Sunak incearca sa obțina sprijinul tuturor…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca noul acord dintre premierul britanic Rishi Sunak și Uniunea Europeana (UE) privind regulile comerciale post-Brexit pentru Irlanda de Nord este un „pas esențial” pentru a asigura menținerea pacii din Acordul din Vinerea Mare (Acordul de la Belfast,…

- Guvernul britanic și Comisia Europeana au anunțat ca au ajuns, intr-un final, la un nou acord Brexit in ce privește comerțul din provincia britanica Irlanda de Nord, acolo unde de luni de zile exista tensiuni imense și asupra careia a planat riscul reluarii violențelor din cauza apariției unei granițe…

- Negocierile dintre Londra si Bruxelles cu privire la controalele vamale post-Brexit in Irlanda de Nord se apropie de incheiere, a declarat sambata premierul irlandez Leo Varadkar, citat de AFP și preluat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…